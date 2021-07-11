350 кг рыбы изъяли у браконьеров в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 350 кг рыбы разных видов, 2 лодки и 4 стометровые «китайские сети» изъяли у браконьеров полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение о задержании на берегу Коксарайского водохранилища двух браконьеров, занимавшихся незаконной добычей рыбы. При проверке полицейскими установлено, что подозреваемые, жители Арысского и Ордабасинского районов, приехали на водохранилище для ловли рыбы на своей автомашине марки «Ауди 100».

«Во время обыска стражи порядка изъяли из автомашины около 350 кг рыбы разных видов, 2 лодки и 4 стометровые «китайские сети». Для выяснения всех обстоятельств произошедшего молодых людей доставили в районный отдел полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

В настоящее время по факту незаконной добычи рыбы проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской, а автомашина водворена на штрафстоянку. Изъятую выловленную рыбу передали в одно из рыболовных хозяйств Шардаринского района», - проинформировали в ведомстве.