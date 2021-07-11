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    02:27, 11 Июль 2021 | GMT +6

    350 кг рыбы изъяли у браконьеров в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 350 кг рыбы разных видов, 2 лодки и 4 стометровые «китайские сети» изъяли у браконьеров полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение о задержании на берегу Коксарайского водохранилища двух браконьеров, занимавшихся незаконной добычей рыбы. При проверке полицейскими установлено, что подозреваемые, жители Арысского и Ордабасинского районов, приехали на водохранилище для ловли рыбы на своей автомашине марки «Ауди 100».

    «Во время обыска стражи порядка изъяли из автомашины около 350 кг рыбы разных видов, 2 лодки и 4 стометровые «китайские сети». Для выяснения всех обстоятельств произошедшего молодых людей доставили в районный отдел полиции.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

    В настоящее время по факту незаконной добычи рыбы проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской, а автомашина водворена на штрафстоянку. Изъятую выловленную рыбу передали в одно из рыболовных хозяйств Шардаринского района», - проинформировали в ведомстве.

    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Экология Животные Происшествия Правоохранительные органы
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