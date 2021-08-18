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35 тысяч тонн сена для прохождения зимнего периода подготовили в Мангистауской области

18 Августа 2021 11:26
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35 тысяч тонн сена для прохождения зимнего периода подготовили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодня объем подготовленного сена в Мангистаускйо области составляет 35 тысяч тонн. Об этом рассказал аким Мангистауской области Серикбай Трумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ведутся работы по заготовке кормов для сельскохозяйственных животных. Создан специальный штаб. Совместно с Министерством сельского хозяйства начали работу. В целом для прохождения зимнего периода необходимо около 77 тысяч тонн зерна и 53 тысяч тонн кормов. На сегодня объем подготовленного сена составляет 35 тысяч тонн. Из них 28 700 из других регионов: Актюбинская, Западно-Казахстанская области. Остальные 3,5 тысячи тонн подготовлены из местных сенокосов», - отметил аким региона на заседании Правительства.

По его словам, прибыла помощь из других областей – около 2800 тонн были бесплатно распределены крестьянским хозяйствам области, пострадавшим от засухи.

«Вместе с тем, из бюджета выделены 5,3 млрд тенге на заготовку кормов, 1,9 млрд тенге - на заготовку сена. До конца года будут закуплены 42 тысяч тонн сена через СПК «Каспий». Сейчас эту работу проводим. С акиматами Актюбинской, Западно-Казахстанской области заключен меморандум на поставку кормов в регионы», - добавил С. Трумов.


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#Сельское хозяйство   #Мангистауская область  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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