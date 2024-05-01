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    21:13, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    3,5 тысячи домов уже были обследованы — министр промышленности и строительства

    шарлапаев
    Фото: кадр из видео

    Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз»  сообщил, что в некоторых регионах Казахстана все еще подтопленными остаются около 12 тысяч домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Сейчас в некоторых регионах подтопленными оказались почти 12 тысяч домов. В этих домах сейчас активно местными исполнительными органами проводится техническое обследование на предмет того, будем ли мы эти дома ремонтировать или будем предоставлять новое жилье, — сказал глава МПС.

    По его словам, порядка 3,5 тысяч домов уже были обследованы в тех местах, где вода ушла.

    — Но не дожидаясь окончательных результатов технических обследований, заключений комиссий местных исполнительных органов, мы уже в некоторых регионах начали строительство на тех участках, где уже есть подведенная инфраструктура, электричество, вода. Например, в Актюбинской области, поселке Кобда начато строительство порядка 100 домов. Еще 100 домов строятся в СКО. На строительной площадке мы уже оценили уровень мобилизации. Работа будет продолжаться, — добавил Канат Шарлапаев.

    Теги:
    Ремонт Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство Телемарафон "Біз біргеміз" Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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