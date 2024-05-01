Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз» сообщил, что в некоторых регионах Казахстана все еще подтопленными остаются около 12 тысяч домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сейчас в некоторых регионах подтопленными оказались почти 12 тысяч домов. В этих домах сейчас активно местными исполнительными органами проводится техническое обследование на предмет того, будем ли мы эти дома ремонтировать или будем предоставлять новое жилье, — сказал глава МПС.

По его словам, порядка 3,5 тысяч домов уже были обследованы в тех местах, где вода ушла.