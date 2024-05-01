3,5 тысячи домов уже были обследованы — министр промышленности и строительства
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз» сообщил, что в некоторых регионах Казахстана все еще подтопленными остаются около 12 тысяч домов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сейчас в некоторых регионах подтопленными оказались почти 12 тысяч домов. В этих домах сейчас активно местными исполнительными органами проводится техническое обследование на предмет того, будем ли мы эти дома ремонтировать или будем предоставлять новое жилье, — сказал глава МПС.
По его словам, порядка 3,5 тысяч домов уже были обследованы в тех местах, где вода ушла.
— Но не дожидаясь окончательных результатов технических обследований, заключений комиссий местных исполнительных органов, мы уже в некоторых регионах начали строительство на тех участках, где уже есть подведенная инфраструктура, электричество, вода. Например, в Актюбинской области, поселке Кобда начато строительство порядка 100 домов. Еще 100 домов строятся в СКО. На строительной площадке мы уже оценили уровень мобилизации. Работа будет продолжаться, — добавил Канат Шарлапаев.