35 тысяч пациентов в год и тысячи слов благодарности: как работает крупнейшая больница в Астане

Доктор медицинских наук, заслуженный врач высшей категории и почетный профессор возглавляет одно из старейших медучреждений столицы, история которого начинается еще в 1940-х годах.

Сегодня МГБ №3 объединяет бывший перинатальный центр, центр дерматологии и профилактики заболеваний, передающихся половым путем, а также центральную дорожную больницу.

– Во время пандемии COVID-19 ваша больница оказалась на передовой. С какими основными вызовами вы столкнулись? Сколько пациентов удалось спасти?

– В начале 2020 года мы, как и весь мир, не понимали, с чем столкнулись. Не было протоколов, четких инструкций, рекомендаций ВОЗ. Когда стало понятно, что ситуация требует вмешательства, в конце февраля мы открылись как карантинный стационар, затем как провизорный. В марте, когда больных становилось все больше, и мест уже не хватало, мы в срочном порядке развернули карантинный стационар на 850 коек на базе отеля.

Позже, в июне, мы открыли еще и инфекционный стационар, потому что число заболевших продолжало расти. В общей сложности 50% коечного фонда города было развернуто на нашей базе. Это колоссальный объем.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

– В такие моменты многое зависит от командной работы. Как вам удалось справиться?

– Мы спасли много людей. Обучили около 200 волонтеров – студентов медуниверситета. Они работали с нами как санитары, медбратья, медсестры. Это была большая помощь.

Кроме того, мы развернули модульную ПЦР-лабораторию на базе спортивного комплекса. Там выполнялось до 5000 тестов в смену – для всех стационаров города.

Всего в нашей больнице за пандемию вылечили более 20 тысяч пациентов с коронавирусом. За вклад в борьбу с COVID-19 я была награждена орденом «Парасат». А сама больница получила номинацию «Победители пандемии».

В октябре 2008 года Жулдыз Данбаева защитила докторскую диссертацию в Ташкенте по организации здравоохранения. В 2009 году ее степень была нострифицирована (официально признана) в Казахстане.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

– Мы узнали об одной из ваших пациенток, Лейле Жакановой. Она с благодарностью вспоминает лечение в вашем неврологическом отделении. Помните ли вы ее случай?

– Конечно. У нее была непростая история. Она жила в Турции, обращалась к врачам и там, и в частные клиники в Казахстане, но ей не могли поставить диагноз. Когда она попала к нам, врачи в короткие сроки определили правильный диагноз и назначили адекватное лечение. Человек рисковал остаться с ограничениями по здоровью на всю жизнь. Она была невероятно благодарна и написала нам. Это один из многих случаев, когда пациенты возвращаются с теплыми словами. Для врача – это лучшая награда.

– Как изменилась ваша больница за последние годы? Какие направления сегодня в приоритете?

– После объединения роддома, кожвендиспансера и больницы мы стали многопрофильным учреждением. Сегодня обслуживаем практически район Сарыарка и почти все правобережье.

Хотя здания были построены в 1950–60-х годах, мы развиваемся. По инициативе акима города строится новый роддом на 250 коек, его сдадут в 2026 году. Рядом выделили 4 га земли под новый клинический корпус на 300 коек, сейчас идут проектные работы.

Ежегодно в нашем стационаре лечатся до 35 тысяч пациентов, наши врачи проводят более 1000 операций в год. Каждый год у нас рожают до 9 тысяч женщин. Нет материнской смертности.

У нас сильный и стабильный коллектив. Оснащенность оборудованием – 90%, за что мы безусловно благодарны.

– Известно, что отделение неврологии в МГБ №3 выросло из старейшей школы. Насколько важна для вас историческая преемственность?

– Сегодня у нас работают отделения нейрохирургии, инсультный центр, терапии, пульмонологии, урологии, офтальмологии, хирургии, роддом, травмпункт. Мы являемся клинической базой медицинского университета, у нас много профессоров и академиков.

Сейчас идет капитальный ремонт хирургического комплекса, на очереди – терапевтическое отделение. Но вклад идет не только в стены, но и в кадры: опытные специалисты передают знания молодым врачам. В этом наша ценность.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

– Что значит быть главным врачом в Казахстане сегодня?

– Это не просто. Помимо медицины, ты должен думать о финансах, экономике, оснащении, мотивации сотрудников. Сейчас молодые врачи хотят стабильности, хорошей зарплаты, возможности развиваться. И это правильно. На одном энтузиазме, как в прошлом, сегодня никто работать не будет. Поэтому важно удержать команду и дать им условия для роста. А столица – это всегда ответственность. Сюда едут пациенты с непростыми случаями со всех регионов, и уровень медицинской помощи должен быть соответствующий.

– Что вы хотите пожелать своим коллегам в профессиональный праздник?

– Прежде всего, терпения и здоровья. Спокойных дежурств и благодарных пациентов. Мы часто спасаем сотни жизней, но один негативный отзыв в соцсетях, и складывается впечатление, что мы не работаем. Это тяжело. Люди выгорают и даже уходят из профессии. Поэтому я хочу, чтобы врачи чувствовали поддержку и уважение. Чтобы не теряли любовь к своей профессии. И чтобы знали: их труд – не напрасен.

Kazinform поздравляет всех медицинских работников Казахстана с профессиональным праздником!