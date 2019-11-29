35 объектов откроют в Жамбылской области в честь Дня Первого Президента

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области в честь празднования Дня Первого Президента открывается ряд объектов образования, здравоохранения, инфраструктуры, бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении внутренней политики акимата Жамбылской области, открытие объектов ко Дню Первого Президента Республики Казахстан началось 28 ноября и продлится по 3 декабря. Всего в регионе будут сданы в эксплуатацию 35 объектов.

Так, 28 ноября в городе Таразе с участием заместителя акима Жамбылской области Нуржана Календерова открылся фронт-офис Zhambyl Invest, а в сёлах Кенес, Ботамойнак, Багара, Жанасаз Байзакского района в эксплуатацию сданы четыре медицинских пункта.

29 ноября целый ряд новых объектов появится в Жуалынском, Кордайском и Меркенском районах.

Это детский сад «Көркем Қордай» на 75 мест в селе Кордай и детский сад «Тілашар-2» в селе Кызылсай Кордайского района. Появятся новые медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в сёлах Т. Дуйсебайулы, Косболтек, Карасу, Майбулак, Актасты Жуалынского района, в сёлах Талдыбулак, Казакдихан, Сыпатай батыра, Аккайнар, Тескентоган Меркенского района, а также в сёлах Байтерек и Кызылсай Кордайского района.

В эти праздничные дни, в преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан, планируется ввод в эксплуатацию инженерной системы новых жилых массивов нескольких населенных пунктов Жуалынского района - Терис, Косболтек, Нурлыкент.

В День Первого Президента Республики Казахстан, 1 декабря, в селах Кордайского района Калгуты, Музбел и Кенен, а также в селах Меркенского района Алтынарык, Карасу и Кайындысай, будут сданы в эксплуатацию медицинские и фельдшерско-акушерские пункты.

Ряд объектов будет сдан в Таразе 3-го декабря, в том числе диспетчерский центр «І-Komek 109», врачебная амбулатория в жилом массиве «Родничок», сельские клубы «Қабілет» и «Азимут». В Сарысуском районе новоселье отметят в новом 70-квартирном жилом доме жители города Жанатаса, медицинские пункты откроются в селах Маятас и Жанаталап этого района.

В канун праздника в Жамбылской области будут сданы фронт-офис, жилой многоквартирный дом, 26 медицинских пунктов, два детских сада и три инфраструктурные инженерные системы, отметили в управлении внутренней политики акимата Жамбылской области.