35 млн тенге выплатили страховые компании пострадавшим от врачебных ошибок

— С октября 2024 года введено вмененное страхование профессиональной ответственности медицинских работников, которое обеспечивает защиту как медицинских работников, так и пациентов. Оно позволяет покрывать возможные убытки, которые могут возникнуть из-за ошибок или недочетов в профессиональной деятельности медиков. Это включает в себя компенсацию ущерба за причинение вреда здоровью пациента, а также покрытие судебных расходов в случае исков. Этот вид страхования осуществляется единым страховым пулом, участниками которого являются 14 страховых организаций, — сказала Мария Хаджиева.

По ее словам, с начала запуска пула заключено 1620 договоров, застрахована ответственность 186 тысяч медработников. Общая сумма страховых премий составила 979 миллионов тенге. За полгода работы единого страхового пула уже осуществлены страховые выплаты на сумму 35 миллионов тенге.

М. Хаджиева отметила, что в Казахстане за последние 7 лет на страховом рынке появилось 7 новых видов вмененного страхования. Среди них — страхование профессиональной ответственности адвокатов, юридических консультантов, частных судебных исполнителей, таможенных представителей, владельцев таможенного склада и медицинское страхование трудовых мигрантов. В этом году планируется введение вмененного страхования ответственности владельцев объектов массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширят гарантии на все виды накопительного страхования жизни.