В Казахстане расширят гарантии на все виды накопительного страхования жизни

Об этом сообщила заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций.

— Чтобы стимулировать наших граждан накапливать средства, используя страховые продукты, в 2025 году планируется расширение гарантий Фонда гарантирования страховых выплат на все виды накопительного страхования жизни. Соответствующие законодательные поправки рассматриваются в Парламенте РК. Сейчас гарантия Фонда распространяется на 10 классов: 8 обязательных классов, пенсионные аннуитеты и договора ГОНС. Принятые меры сделают продукты страхования жизни более привлекательными для населения и позволят улучшить финансовую защищенность граждан, стимулируя их к долгосрочным сбережениям. В текущем году также планируется принятие дополнительных мер защиты прав страхователей, — сказала М. Хаджиева.

По ее словам, для того, чтобы снизить расходы на страхование при получении банковских займов, разработаны законодательные поправки, предусматривающие, что комиссия страховых агентов по договорам страхования, связанным с банковскими займами, не должна превышать 10% от суммы страховой премии. Ожидается, что данные поправки вступят в силу в октябре текущего года. Также рассматривается возможность внедрения стандартизированных условий по страхованию ипотечных займов, что позволит создать единые требования и подходы к предоставлению страховых услуг для заемщиков. Это нововведение обеспечит прозрачность и упростит процесс оформления страховок.

Как сообщила М. Хаджиева, Агентством также подготовлены законодательные поправки по установлению базовых требований к добровольным договорам страхования. Это обеспечит защиту интересов страхователей, исключит возможность навязывания ненужных или невыгодных условий страхования, заключения заведомо не выплатных страховых договоров и необоснованного затягивания страховых выплат.

По ее мнению, данные меры помогут укрепить доверие граждан к добровольному страхованию и сделают его еще более доступным и понятным. В целом, по словам М. Хаджиевой, в Казахстане в последние годы наблюдается позитивная динамика ключевых показателей страхового рынка.

В 2024 году совокупные активы страховых организаций достигли 3,2 трлн тенге, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. За последние пять лет этот показатель вырос в 2,5 раза.

АО «Фонд гарантирования страховых выплат» является некоммерческой организацией в форме акционерного общества и осуществляет свою деятельность с августа 2003 года. В августе 2010 года были утверждены Правила осуществления гарантийных и компенсационных выплат АО «Фонд гарантирования страховых выплат».



