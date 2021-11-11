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35 млн тенге присвоил почтальон с двумя сообщниками в Туркестанской области

11 Ноября 2021 12:00
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35 млн тенге присвоил почтальон с двумя сообщниками в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали мошенников, присвоивших 35 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

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В Сарыагашское РОП ДП Туркестанской области с заявлением обратилась сотрудница одного из почтовых отделений о том, что неизвестные лица похитили около 35 миллионов тенге, принадлежащих учреждению.

Данный факт сарыагашские полицейские зарегистрировали по статье 190 УК «Мошенничество» и приняли необходимые меры к раскрытию преступления.

Прибыв на место происшествия по указанному адресу, стражи порядка тщательно проверили записи с видеокамер и изучили другие вещественные доказательства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские Сарыагашского РОП установили подозреваемого, который оказался одним из сотрудников почты. Задержанный - житель Сарыагашского района.

Также в ходе расследования оперативники выявили двух его сообщников, которые помогали подозреваемому в совершении преступления. Один из них местный житель, а другой - из города Семея.

Как выяснилось, почтальон вместе с двумя подельниками, заранее сговорившись, путем мошенничества похитил 35 000 000 тенге из фонда учреждения и перечислил их на свой счет . Похищенные деньги злоумышленники поделили между собой.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Все трое подозреваемых арестованы. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.



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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Общество   #Мошенничество  
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