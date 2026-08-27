35 лет спустя: почему закрытие Семипалатинского полигона по-прежнему важно для мира

За одним столом собрались представители государственных органов, международных организаций, научного сообщества, институтов развития и гражданского общества — более 40 участников.

В зале звучали слова о дипломатии, международной безопасности и нераспространении ядерного оружия. Но за каждым из этих понятий стояла конкретная история Казахстана — история территории, где десятилетиями проводились ядерные испытания.

29 августа 1991 года указом президента Казахской ССР Семипалатинский испытательный ядерный полигон был закрыт. Для Казахстана эта дата стала не только символом национального решения, но и одним из наиболее заметных событий в истории глобального антиядерного движения. В 2009 году Организация Объединенных Наций объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.

Сегодня, спустя 35 лет, Казахстан вновь говорит об этом опыте — уже не только как о странице собственной истории, но и как о модели поведения государства в мире, где ядерная безопасность остается одним из ключевых вопросов.

Одним из выступавших на круглом столе стал вице-президент Международного антиядерного движения «Невада — Семей», заслуженный работник атомной отрасли Казахстана Султан Картоев. Для него эта тема — не абстрактная дипломатическая формула, а часть многолетней работы.

Фото: Президентский центр УДП РК

— Сегодня народ Казахстана готовится 29 августа, как все мировое содружество и сообщество, отметить 35-летие закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Это было историческое событие, — сказал Картоев.

Он подчеркнул, что решение Казахстана продолжает восприниматься за пределами страны как пример того, каким может быть путь к безъядерному миру.

— Мы горды и счастливы, что сегодня весь мир изучает казахстанский путь строительства безъядерного мира. Учится и равняется с нами, как надо обращаться с ядерным оружием, с ядерным безумием, — отметил он.

Картоев также рассказал о своем участии в международных антиядерных форумах, где обсуждались вопросы глобальной безопасности с участием мировых политических лидеров. По его словам, казахстанский опыт остается востребованным именно потому, что решение о закрытии полигона стало практическим шагом, а не декларацией.

Эта мысль проходила через все обсуждение в столице: историческое решение 1991 года продолжает влиять на современную внешнюю и ядерную политику Казахстана.

Участники круглого стола говорили о необходимости сохранять историческую память о последствиях испытаний, развивать международное сотрудничество в сфере ядерного разоружения и нераспространения, а также продолжать экспертный и общественный диалог.

Отдельное внимание было уделено роли просветительских и научно-образовательных проектов. По мнению участников, память о Семипалатинском полигоне должна передаваться молодому поколению не только как исторический факт, но и как напоминание о последствиях решений, связанных с ядерным оружием.

Фото: Президентский центр УДП РК

В числе выступивших были директор Президентского центра Республики Казахстан Бакытжан Темирболат, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Тимур Жантикин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Казахстане Ииджима Ясумаса, первый министр иностранных дел Казахстана Тулеутай Сулейменов, руководитель проектного офиса Фонда Нурсултана Назарбаева Ерлан Сатаев, директор отделения Национального ядерного центра Республики Казахстан в Астане Майра Мукушева.

Само место проведения и состав участников подчеркивали: речь шла не только о прошлом. За 35 лет антиядерная политика Казахстана стала частью его международного образа и дипломатической повестки.

— Я участвую во многих международных антиядерных форумах с участием президентов разных стран, — отметил Картоев, говоря о том, как казахстанский опыт продолжает обсуждаться на международном уровне.

В финале участники сошлись в одном: закрытие Семипалатинского полигона остается событием, значение которого выходит далеко за пределы Казахстана. Сегодня оно воспринимается как один из примеров того, как исторический выбор отдельного государства может стать частью глобальной повестки.

Через 35 лет после закрытия полигона Казахстан продолжает возвращаться к этой теме. И теперь вопрос звучит уже не только о том, что произошло в 1991 году, но и о том, как сохранить достигнутое и передать этот опыт тем, кому предстоит формировать мировую безопасность в будущем.

Ранее стало известно, какие льготы положены родившимся на территории Семипалатинского полигона.