35 лет посвятил изготовлению национальных инструментов мастер из Кокшетау

Впервые мастер взял в руки домбру в шесть лет. С тех пор не расставался с ней ни на один день. Сегодня он преподает игру на любимой домбре в музыкальной школе города Кокшетау, а все свободное время посвящает изготовлению казахских народных инструментов.

— Делать домбры начал еще в 1991 году. же 35-й год. Сам играю с детства. Учился в музыкальном колледже имени Биржана сал, после армии поступил в алматинскую консерваторию, а затем вернулся в родной Кокшетау. Уже здесь начал работать преподавателем и занялся ремеслом всерьез, — рассказал Серик Сарсенбай.

Из-под рук мастера выходят не только домбры. Он изготавливает около 20 видов традиционных казахских музыкальных инструментов, среди них кыл кобыз, шертер, жетыген, сазсырнай, адырна, шумовые инструменты, барабаны. Все это — часть большой семейной традиции, которую заложил еще его прадед.

Изготовление каждой домбры — процесс тонкий и кропотливый, можно сказать, почти сакральный. А начинается все с выбора древесины. Сам мастер отдает предпочтение бурабайской березе — именно из тех, что называют «танцующими». По прочности и крепости она, по словам Серика Сарсенбая, ничем не уступает, а порой и превосходит карпатский клен. Однако по желанию клиента домбры делают также из ореха и бука, которые заказывают в России, карпатского клена, граба, растущего в Америке или Южной Африке.

Благо, сегодня найти и заказать нужную древесину не составляет труда.

Спрос на музыкальный инструмент в последнее время растет: заказы идут не только со всего Казахстана, частенько обращаются соседи из России (Омск, Курган, Челябинск). «Сарафанное радио» работает лучше любой рекламы: его номер телефона передают из рук в руки. Однажды услышав звучание сделанной им домбры, хотят такой же инструмент себе.

Фото: личный архив Серика Сарсенбая

— Особых секретов изготовления нет. Все по шаблону. Но при этом все же каждый заказ особенный. Кто-то просит внести какие-то корректировки. Ну и потом, ведь каждая домбра зависит от самого мастера: в нее он вкладывает частичку своей души. Поэтому двух одинаковых инструментов не бывает. Кстати, домбры делается на кюи и для вокала. И у них будет разное звучание: для кюя — одно, для пения — другое, — поделился мастер.

Каждую изготовленную домбру настраивает сам. И, как бы это иронично не звучало, но на сегодня собственной домбры у Серика Сарсенбай нет. Последнюю свою он продал. «Сам мастер без сапог», — смеется ремесленник.

Изготовлением музыкальных инструментов мастер занимается вместе с братом. Также приобщает к искусству молодое поколение — своего сына. На одну домбру уходит в среднем неделя-полторы.

— Что для меня домбра? Это моя жизнь. С шести лет я живу с домброй в руках. Она меня успокаивает в трудные минуты, бодрит, дарит веру, ну и кормит и одевает, в конце концов. Без нее я не смогу уже, — отмечает мастер.

Сегодня мечта Серика Сарсенбай — передать полученные знания искусства предков подрастающему внуку. Ведь династия мастеров не должна пропасть.

Сам мастер участвует в тендерах и выставках, в том числе был на международной «ЭКСПО».

— Мой отец был певцом — айтыскером, акыном. Он ездил вместе с Аканом серэ по районам. А я не пою. Только изготавливаю инструменты и учу игре на них своих учеников, — добавляет мастер.

День домбры — особенный праздник для Серика Сарсенбая. Вот и сегодня его ученики выступят на набережной Кокшетау. Чтобы кто-то из пришедших зрителей вновь влюбился в звуки домбры с первых аккордов. Точно так же, как когда-то это сделал шестилетний Серик из Кокшетау…