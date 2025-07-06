35 лет посвятил изготовлению национальных инструментов мастер из Кокшетау
Серик Сарсенбай из Кокшетау вот уже 35 лет продолжает дело династии мастеров, начатое еще его прадедом, передает корреспондент агентства Kazinform.
Впервые мастер взял в руки домбру в шесть лет. С тех пор не расставался с ней ни на один день. Сегодня он преподает игру на любимой домбре в музыкальной школе города Кокшетау, а все свободное время посвящает изготовлению казахских народных инструментов.
— Делать домбры начал еще в 1991 году. же 35-й год. Сам играю с детства. Учился в музыкальном колледже имени Биржана сал, после армии поступил в алматинскую консерваторию, а затем вернулся в родной Кокшетау. Уже здесь начал работать преподавателем и занялся ремеслом всерьез, — рассказал Серик Сарсенбай.
Из-под рук мастера выходят не только домбры. Он изготавливает около 20 видов традиционных казахских музыкальных инструментов, среди них кыл кобыз, шертер, жетыген, сазсырнай, адырна, шумовые инструменты, барабаны. Все это — часть большой семейной традиции, которую заложил еще его прадед.
Изготовление каждой домбры — процесс тонкий и кропотливый, можно сказать, почти сакральный. А начинается все с выбора древесины. Сам мастер отдает предпочтение бурабайской березе — именно из тех, что называют «танцующими». По прочности и крепости она, по словам Серика Сарсенбая, ничем не уступает, а порой и превосходит карпатский клен. Однако по желанию клиента домбры делают также из ореха и бука, которые заказывают в России, карпатского клена, граба, растущего в Америке или Южной Африке.
Благо, сегодня найти и заказать нужную древесину не составляет труда.
Спрос на музыкальный инструмент в последнее время растет: заказы идут не только со всего Казахстана, частенько обращаются соседи из России (Омск, Курган, Челябинск). «Сарафанное радио» работает лучше любой рекламы: его номер телефона передают из рук в руки. Однажды услышав звучание сделанной им домбры, хотят такой же инструмент себе.
— Особых секретов изготовления нет. Все по шаблону. Но при этом все же каждый заказ особенный. Кто-то просит внести какие-то корректировки. Ну и потом, ведь каждая домбра зависит от самого мастера: в нее он вкладывает частичку своей души. Поэтому двух одинаковых инструментов не бывает. Кстати, домбры делается на кюи и для вокала. И у них будет разное звучание: для кюя — одно, для пения — другое, — поделился мастер.
Каждую изготовленную домбру настраивает сам. И, как бы это иронично не звучало, но на сегодня собственной домбры у Серика Сарсенбай нет. Последнюю свою он продал. «Сам мастер без сапог», — смеется ремесленник.
Изготовлением музыкальных инструментов мастер занимается вместе с братом. Также приобщает к искусству молодое поколение — своего сына. На одну домбру уходит в среднем неделя-полторы.
— Что для меня домбра? Это моя жизнь. С шести лет я живу с домброй в руках. Она меня успокаивает в трудные минуты, бодрит, дарит веру, ну и кормит и одевает, в конце концов. Без нее я не смогу уже, — отмечает мастер.
Сегодня мечта Серика Сарсенбай — передать полученные знания искусства предков подрастающему внуку. Ведь династия мастеров не должна пропасть.
Сам мастер участвует в тендерах и выставках, в том числе был на международной «ЭКСПО».
— Мой отец был певцом — айтыскером, акыном. Он ездил вместе с Аканом серэ по районам. А я не пою. Только изготавливаю инструменты и учу игре на них своих учеников, — добавляет мастер.
День домбры — особенный праздник для Серика Сарсенбая. Вот и сегодня его ученики выступят на набережной Кокшетау. Чтобы кто-то из пришедших зрителей вновь влюбился в звуки домбры с первых аккордов. Точно так же, как когда-то это сделал шестилетний Серик из Кокшетау…