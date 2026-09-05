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    35 казахстанских компаний вышли на зерновую платформу Китая

    Казахстан и Китай запустили совместную цифровую платформу для торговли зерном и сельхозпродукцией. На ней уже зарегистрированы 35 казахстанских компаний, а первым практическим результатом стала сделка на экспорт 24 тыс. тонн льна, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

    35 казахстанских компаний вышли на зерновую платформу Китая
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Первым практическим результатом работы платформы стало заключение контракта на поставку 24 тыс. тонн льна.

    Запуск платформы состоялся в рамках участия казахстанской делегации в 8-й Китайской конференции по торговле зерном. В мероприятии приняла участие вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова.

    Совместная платформа создана на базе Национальной интернет-платформы торговли зерном КНР, объединяющей порядка 50 тыс. сельскохозяйственных предприятий. Оператором является Центр координации зерновой торговли при Государственном управлении по продовольственным и стратегическим резервам КНР (NAFRA).

    35 казахстанских компаний вышли на зерновую платформу Китая
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Новый цифровой инструмент позволит компаниям двух стран осуществлять торговые операции в онлайн-формате, напрямую взаимодействовать с потенциальными партнёрами и заключать сделки без лишних посреднических звеньев. Торговля может проводиться как посредством конкурентных процедур, так и в формате прямых переговоров. На платформе предусмотрены открытые аукционы, торги по приглашению, сделки по договорённости и по фиксированной цене.

    Для повышения надёжности и прозрачности операций предусмотрены механизмы гарантийного обеспечения, онлайн-расчётов, независимой инспекции и урегулирования споров. Это должно сделать экспортные сделки более оперативными и предсказуемыми, в том числе с точки зрения ценообразования.

    Назгуль Хатепова
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    — Сегодня на торговой платформе уже зарегистрированы 35 казахстанских компаний. Уже заключены сделки на экспорт 24 тыс. тонн льна масличного.

    Это подтверждает высокий интерес китайских партнеров к казахстанской агропродукции.

    На первом этапе через платформу будет осуществляться торговля зерновыми и масличными культурами, а также растительным маслом и продукцией масложировой отрасли. В дальнейшем перечень товаров может быть расширен с учётом спроса китайского рынка.

    Уверена, что её использование позволит расширить рынки сбыта, увеличить объёмы поставок отечественной продукции и укрепить аграрное сотрудничество между нашими странами, — отметила Назгуль Хатепова.

    Ранее сообщалось, что Казахстан намерен нарастить поставки зерна и масличных культур в Китай.

    Сельское хозяйство Казахстан Китай Торговля Минсельхоз Зерно
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор