35 казахстанских компаний вышли на зерновую платформу Китая

Казахстан и Китай запустили совместную цифровую платформу для торговли зерном и сельхозпродукцией. На ней уже зарегистрированы 35 казахстанских компаний, а первым практическим результатом стала сделка на экспорт 24 тыс. тонн льна, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Первым практическим результатом работы платформы стало заключение контракта на поставку 24 тыс. тонн льна.

Запуск платформы состоялся в рамках участия казахстанской делегации в 8-й Китайской конференции по торговле зерном. В мероприятии приняла участие вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова.

Совместная платформа создана на базе Национальной интернет-платформы торговли зерном КНР, объединяющей порядка 50 тыс. сельскохозяйственных предприятий. Оператором является Центр координации зерновой торговли при Государственном управлении по продовольственным и стратегическим резервам КНР (NAFRA).

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Новый цифровой инструмент позволит компаниям двух стран осуществлять торговые операции в онлайн-формате, напрямую взаимодействовать с потенциальными партнёрами и заключать сделки без лишних посреднических звеньев. Торговля может проводиться как посредством конкурентных процедур, так и в формате прямых переговоров. На платформе предусмотрены открытые аукционы, торги по приглашению, сделки по договорённости и по фиксированной цене.

Для повышения надёжности и прозрачности операций предусмотрены механизмы гарантийного обеспечения, онлайн-расчётов, независимой инспекции и урегулирования споров. Это должно сделать экспортные сделки более оперативными и предсказуемыми, в том числе с точки зрения ценообразования.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

— Сегодня на торговой платформе уже зарегистрированы 35 казахстанских компаний. Уже заключены сделки на экспорт 24 тыс. тонн льна масличного. Это подтверждает высокий интерес китайских партнеров к казахстанской агропродукции. На первом этапе через платформу будет осуществляться торговля зерновыми и масличными культурами, а также растительным маслом и продукцией масложировой отрасли. В дальнейшем перечень товаров может быть расширен с учётом спроса китайского рынка. Уверена, что её использование позволит расширить рынки сбыта, увеличить объёмы поставок отечественной продукции и укрепить аграрное сотрудничество между нашими странами, — отметила Назгуль Хатепова.

Ранее сообщалось, что Казахстан намерен нарастить поставки зерна и масличных культур в Китай.