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    15:03, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    35 дворов были подтоплены в Алматинской области во время паводков

    Алматинская область
    Фото: скрин видео акимата Алматинской области

    Заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов сообщил о проводимой работе по борьбе с паводками, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Не произошло подтопления населенных пунктов и дорог, других объектов. Поток воды по руслам рек постоянный. Сегодня идет в транзитном режиме, — сказал Нуржан Кудайбергенов на брифинге в СЦК.

    По его словам, из-за обильных осадков всего было подтоплено 35 дворов.

    — На территории области имеется 310 больших и малых водохранилищ. Заполнение крупных водохранилищ, таких как «Капшагай», «Курты», «Бартогай» и «Бестобе» ведется в штатном режиме. На сегодняшний день показатели наполняемости колеблются от 44% до 99%. Все на контроле. Вопрос подготовки к паводковому периоду 2024 года обсуждался на заседании комиссии прошлого года. Работы были выполнены своевременно, в этом году во время паводка инцидентов не было, — отметил спикер.

    Напомним, паводковая ситуация в Алматинской области стабильная, подтоплений населенных пунктов, дорог и других объектов не произошло. Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил заместитель акима региона Нуржан Кудайбергенов. Замакима в ходе своего выступления сообщил, что на территории Алматинской области насчитывается 310 крупных гидротехнических сооружений.

    Теги:
    Подтопления Регионы Казахстана Водохранилище Алматинская область Акимы Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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