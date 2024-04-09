35 дворов были подтоплены в Алматинской области во время паводков

Заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов сообщил о проводимой работе по борьбе с паводками, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Не произошло подтопления населенных пунктов и дорог, других объектов. Поток воды по руслам рек постоянный. Сегодня идет в транзитном режиме, — сказал Нуржан Кудайбергенов на брифинге в СЦК.

По его словам, из-за обильных осадков всего было подтоплено 35 дворов.

— На территории области имеется 310 больших и малых водохранилищ. Заполнение крупных водохранилищ, таких как «Капшагай», «Курты», «Бартогай» и «Бестобе» ведется в штатном режиме. На сегодняшний день показатели наполняемости колеблются от 44% до 99%. Все на контроле. Вопрос подготовки к паводковому периоду 2024 года обсуждался на заседании комиссии прошлого года. Работы были выполнены своевременно, в этом году во время паводка инцидентов не было, — отметил спикер.

Напомним, паводковая ситуация в Алматинской области стабильная, подтоплений населенных пунктов, дорог и других объектов не произошло. Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил заместитель акима региона Нуржан Кудайбергенов. Замакима в ходе своего выступления сообщил, что на территории Алматинской области насчитывается 310 крупных гидротехнических сооружений.