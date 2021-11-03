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35 ДТП за день произошло в Павлодаре из-за непогоды

3 Ноября 2021 09:54
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35 ДТП за день произошло в Павлодаре из-за непогоды

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре из-за ухудшения погоды за день зарегистрировано 35 ДТП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«2 ноября в 14:10 в Павлодаре на автодороге ПНХЗ 43-летний водитель автомашины марки «Шкода Суберб», совершая обгон, совершил столкновение с автомашиной марки «Фольксваген Гольф». В результате дорожного происшествия 19-летний водитель автомашины марки «Фольксваген Гольф» с травмами госпитализирован», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По информации правоохранительных органов, автомобиль «Шкода Суберб» водворён на штрафную стоянку. Проводится проверка, и назначены экспертизы.

«В связи с изменениями погодных условий 2 ноября только в Павлодаре зарегистрировано 35 ДТП», - добавили в ДП.
Стражи порядка предупредили автолюбителей об опасности на дорогах из-за ухудшения погодных условий.

«С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 529 ДТП, в результате которых 47 погибло, ещё 789 травмировано», - привели цифры в ведомстве.


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#Павлодарская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Антон Гагарин

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