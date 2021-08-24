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35 девятиэтажных домов построят в Турксибском районе Алматы

24 Августа 2021 17:35
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35 девятиэтажных домов построят в Турксибском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О темпах строительства нового жилья в Алматы в ходе пресс-конференции в РСК рассказал руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, благодаря программе «Нұрлы жер» в этом году исполнят мечту о собственных квадратных метрах сотни семей города.

«Программа «Нұрлы жер» направлена на выработку новых подходов повышения доступности жилья широким слоям населения. В 2021 году на ее реализацию было выделено 40 млрд тенге»,- отметил он.

В этом году широкомасштабное строительство доступного жилья продолжено. В рамках госпрограммы по городу Алматы в этом году утвержден план ввода доступного жилья общей площадью 248,5 тыс. кв. м, или 3 937 квартир, из них 1 889 квартир по линии «аренда без права выкупа жилья» и 2 048 квартир по линии «кредитное жилье для вкладчиков банка и очередников местных исполнительных органов.

«В первом полугодии в Алматы завершено строительство 38 домов в жилом комплексе «Алма Сити-5» Наурызбайского района. Это 1 110 квартир, или 239,29 тыс. кв. м, и четыре дома в микрорайоне Мадениет Алатауского района, это 144 квартиры, или 12,66 тысяч кв. м», - сообщил Сапар Нурашев.

Иными словами, по итогам первого полугодия введены в эксплуатацию 44 дома на 1 254 квартиры, или 82,37 тыс. кв. метров жилья.

Кроме того, в Турксибском районе в конце прошлого года начато развитие микрорайона Жас Канат-2, проектом детальной планировки здесь предусмотрено строительство 41 девятиэтажного дома, из них начаты строительные работы по 35 домам. Кроме того, здесь будет построена школа на 1 500 мест. По оставшимся шести домам объявлен конкурс. Их строительство начнется в текущем году, срок завершения - 2022 год.

Руководитель управления комфортной городской среды добавил, что завершение строительства данных жилых комплексов позволит обеспечить жильем население в рамках ряда государственных программ. Все 1 254 квартиры будут реализованы в рамках кредитного жилья.

«В этом году в Турксибском районе начато строительство жилого комплекса в микрорайоне Жас Канат. Планируется построить 35 девятиэтажных жилых домов, или 2 705 квартир. Общая площадь квартир составит 163,1 тыс. кв. м. С застройкой жилого сектора ведется комплексное развитие социальных объектов образования и здравоохранения. Застройщики на собственных участках предусматривают школы, детские сады и медицинские учреждения. В последующем данные объекты будут переданы в коммунальную собственность города, соответствующий механизм прорабатывается», - добавил С. Нурашев.


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#Алматы   #Строительство   #Жилье  
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Автор:

Гульзат Сахова

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