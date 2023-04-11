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35 человек пострадали от укусов клещей в Жетысуской области за неделю

Автор:  
Еламан Турысбеков
11 Апреля 2023, 21:31
35 человек пострадали от укусов клещей в Жетысуской области за неделю Фото: undiscoveredworlds.co

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области с начала апреля после укуса клещей за медицинской помощью обратились 35 человек, 16 из них - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Ергали Сыдыманов на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил, что с наступлением периода эпидемиологической сезонности клещевого энцефалита в регионе проводится еженедельный мониторинг.

«Согласно первому еженедельному мониторингу (с 31 марта по 6 апреля), в области после укуса клещей за медицинской помощью обратились 35 человек, из них 16 - дети до 14 лет, то есть 46% случаев. По сравнению с прошлым годом число обратившихся за медпомощью с укусами клещей увеличилось на 9 случаев (в 2022 году - 26 случаев)», - сказал спикер.

Случаи укусов клещей произошли в Панфиловском (6), Аксуском, Ескельдинском (3), Каратальском (2), Кербулакском, Саркандском (1) районах и городах Текели (10) и Талдыкорган (9).

Глава ДСЭК также напомнил, что сезонность заболеваемости приходится на период с марта по октябрь.

«Заболевание начинается остро и протекает тяжело, поскольку формируется поражение головного мозга. Возможно развитие комы разной степени, смертельный исход может наступить на 2-4 сутки болезни у 20-30% больных. Первые симптомы напоминают проявления гриппа. К лихорадке на 3-4 день болезни может присоединиться сильная головная боль, рвота», - предупредил он.

В целях профилактики этого вирусного заболевания с апреля проводится обработка против клещей. Площадь обрабатываемой территории в области составляет 230 гектаров.

«Территории, подлежащие противоклещевой обработке: Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Саркандский районы, Талдыкорган, Текели, набережная ручьев, ущелья, горные территории, Березовая роща, парковая зона, открытые зоны массового отдыха, территории кладбища», - сказал Ергали Сыдыманов.

Первый тур противоклещевых обработок проводится с апреля по май, второй тур – с мая по июнь.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю в Алматы 52 пациента обратились в травмпункты с укусами клещей, из них 23 – дети.


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