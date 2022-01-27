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35 человек эвакуировали при пожаре в Кокшетау

27 Января 2022 15:07
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35 человек эвакуировали при пожаре в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - При тушении пожара, произошедшего на первом этаже многоэтажки в городе Кокшетау, по лестничному маршу пожарными- спасателями эвакуированы 35 человек, среди которых 14 детей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 26 января в 22:10 на пульт поступило телефонное сообщение о том, что произошел пожар в 5-этажном жилом доме в мкр. Центральный города Кокшетау.

«На место вызова незамедлительно были направлены 20 сотрудников и четыре единицы техники ДЧС. По прибытии информация подтвердилась. В квартире на первом этаже произошел пожар на площади 15 кв. м, в результате чего силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 35 человек, из них 14 детей», - поделились в ведомстве.

Локализованный в 22:10 пожар в результате оперативных действии ликвидирован в 22:35. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Как добавили в пресс-службе департамента полиции региона, прибывшие незамедлительно на место происшествия полицейские, а это сотрудники БПП УП г.Кокшетау «Аскер» - 5, «Аскер» - 8, пешего патруля – 882, также помогали в эвакуации жильцов. Так, в одной из квартир оказался мужчина с инвалидностью, которого полицейские и спасатели вынесли из квартиры на коляске.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #Пожар  
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Автор:

Оксана Матасова

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