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35 000 кубометров снежных лавин спустили на Шымбулаке

Автор:  
Еламан Турысбеков
11 Марта 2022, 19:17
35 000 кубометров снежных лавин спустили на Шымбулаке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На территории горнолыжного курорта «Шымбулак» спущено 35 000 кубометров снежных лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что при помощи пневматической установки «Avalanheur» осуществлено семь профилактических спусков снежных масс на участках лавиносборов №«26» и «Школьник».

«В результате спущено 35 000 кубометров снежной массы, после спусков лавинная обстановка на данных участках стабильна, не представляет угрозы», - отметили в пресс-службе ДЧС.

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Профилактический спуск осуществлен сотрудниками ГЛК «Шымбулак» с участием департамента по ЧС города Алматы, АГЭТУ ГУ «Казселезащита», Института географии. В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.

При поддержке акимата города департаментом по ЧС Алматы проводится работа по внедрению автоматизированной системы мониторинга за лавинной опасностью в бассейне рек Киши и Үлкен Алматы. Данная система позволит вести мониторинг за каждым лавиноопасным участком в режиме реального времени и наиболее точечно и эффективно принимать меры безопасности в горах.


В ДЧС напомнили, что в горных районах, из-за выпадения значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова, возможны самопроизвольные сходы снежных лавин. Туристам и отдыхающим не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Также в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы в период 12-14 марта возможен сход снежных лавин.

Отметим, автодорога, ведущая на Шымбулак, временно закрыта в связи с опасностью схода лавин.

Напомним, 10 марта посетитель горнолыжного курорта «Шымбулак» погиб при сходе снежной лавины во время катания на горных лыжах в результате столкновения с лавинорезом.


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