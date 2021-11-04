348 км автодорог отремонтировали в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 348 км автодорог отремонтировано в Актюбинской области с начала текущего года. Об этом сообщил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Актюбинская область, благодаря своему географическому положению, обладает значительным транспортным потенциалом. При этом сегодня актуальным остаётся вопрос улучшения качества автодорог в регионе. Десять лет назад доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в Актюбинской области составляла всего 42%, а в 2019 году - 56,5%. В настоящее время доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 61%. В этом направлении проводится большая работа», - сказал Ондасын Уразалин на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, с начала года отремонтировано 348 километров дорог на общую сумму 14,3 млрд тенге.

«В целом по итогам года планируется отремонтировать более 450 км дорог. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 66%», - проинформировал аким.

По данным акимата, в текущем году планируется завершить такие крупные проекты, как реконструкция и капитальный ремонт участков автодорог «Актобе – Орск», «Южный обход г. Актобе», «Кобда - Мартук».

Ранее глава региона рассказал о ситуации Международного аэропорта Актобе, отметив, что его состояние на сегодня улучшилось, и аэропорт становится прибыльным.