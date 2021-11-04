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348 км автодорог отремонтировали в Актюбинской области

4 Ноября 2021 17:49
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348 км автодорог отремонтировали в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 348 км автодорог отремонтировано в Актюбинской области с начала текущего года. Об этом сообщил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Актюбинская область, благодаря своему географическому положению, обладает значительным транспортным потенциалом. При этом сегодня актуальным остаётся вопрос улучшения качества автодорог в регионе. Десять лет назад доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в Актюбинской области составляла всего 42%, а в 2019 году - 56,5%. В настоящее время доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 61%. В этом направлении проводится большая работа», - сказал Ондасын Уразалин на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, с начала года отремонтировано 348 километров дорог на общую сумму 14,3 млрд тенге.

«В целом по итогам года планируется отремонтировать более 450 км дорог. В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 66%», - проинформировал аким.

По данным акимата, в текущем году планируется завершить такие крупные проекты, как реконструкция и капитальный ремонт участков автодорог «Актобе – Орск», «Южный обход г. Актобе», «Кобда - Мартук».

Ранее глава региона рассказал о ситуации Международного аэропорта Актобе, отметив, что его состояние на сегодня улучшилось, и аэропорт становится прибыльным.


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#Актюбинская область   #Акимат   #Строительство   #Дороги  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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