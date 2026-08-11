346 компаний и ИП признали банкротами за пять лет в Актюбинской области

За полгода в Актюбинской области 21 должник был признан банкротом. Их кредиторская задолженность превышает 10 млрд теңге. На официальный запрос агентства Kazinform ответили в департаменте государственных доходов по Актюбинской области.

Как сообщили в департаменте государственных доходов по Актюбинской области, большинство обанкротившихся компаний предоставляли услуги оптовой торговли.

— Основная деятельность должников, признанных банкротами, носит различный характер. Но большинство занимались оптовой продажей товаров широкого ассортимента. В 2021 году 41 должник был признан банкротом. Их кредиторская задолженность — 48,2 млрд теңге. В 2022 году 85 должников были признаны банкротами, кредиторская задолженность составила 31,2 млрд теңге, в 2023 году 53 должника стали банкротами с кредиторской задолженностью 11,5 млрд теңге, в 2024 году 84 должника были признаны банкротами, задолженность составила 26,5 млрд теңге. А в 2025 году 62 должника были признаны банкротами. Их общая кредиторская задолженность превышает 21 млрд теңге. За 6 месяцев текущего года 21 должник стал банкротом. Общая кредиторская задолженность — 10,5 млрд теңге, — сообщили в департаменте государственных доходов по Актюбинской области.

Среди обанкротившихся компаний числится ТОО «Актобе-Жылыжай». В 2022 году АО «КазАгроФинанс» подало исковое заявление в экономический суд. В то время задолженность компании превысила 2 млрд теңге. А в 2024 году был заключен договор уступки права требования, и кредитором суммы около 800 млн тенге стало ТОО «Aktobe Greenhouse Complex».

— В 2024 году было принято решение о передаче заложенного имущества — тепличного комплекса вместе с правом временного землепользования. В 2025 году ТОО «Актобе-Жылыжай» было ликвидировано, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что почти миллиард теңге по налогу на транспорт задолжали жители Павлодарской области.