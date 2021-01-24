345 пассажиров прилетели в Казахстан без ПЦР-справок
«Из 1 547 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 202 человека, без справок прибыли 345 граждан РК.
В том числе в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 129 пассажиров, со справками - 856, без справок - 273; в аэропорт г. Нур-Султана – 4 рейса, 418 пассажиров, со справками - 346, без справок - 72», - сообщается на Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при Правительстве РК.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
По результатам ПЦР-анализа у всех 340 граждан РК, прилетевших в РК 22 января, тестирование показало отрицательный результат.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1584 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 839 человек выздоровели.
От пневмонии с признаками коронавируса за сутки умерли два человека.
На сегодняшний день в стране лечение от коронавируса продолжают получать 26736 человек.