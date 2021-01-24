345 пассажиров прилетели в Казахстан без ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

«Из 1 547 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 202 человека, без справок прибыли 345 граждан РК.

В том числе в аэропорт г. Алматы – 9 рейсов, 1 129 пассажиров, со справками - 856, без справок - 273; в аэропорт г. Нур-Султана – 4 рейса, 418 пассажиров, со справками - 346, без справок - 72», - сообщается на Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане при Правительстве РК.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа у всех 340 граждан РК, прилетевших в РК 22 января, тестирование показало отрицательный результат.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1584 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 839 человек выздоровели.

От пневмонии с признаками коронавируса за сутки умерли два человека.

На сегодняшний день в стране лечение от коронавируса продолжают получать 26736 человек.