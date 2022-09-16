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345 млн человек в мире могут умереть от голода - ООН

Автор:  
Арсен Утешев
16 Сентября 2022, 23:00
345 млн человек в мире могут умереть от голода - ООН

АММАН. КАЗИНФОРМ - Глава Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ООН) сообщил, что 345 млн человек по всему миру обречены на голодную смерть, что превращается в чрезвычайную ситуацию беспрецедентного масштаба, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ООН.

На заседании Совета безопасности ООН исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что 345 млн человек, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия в 82 странах, где работает агентство. Эти показатели в 2,5 раза превышают количество людей, испытывающих острую нехватку продовольствия до пандемии коронавируса.

«Мир столкнулся с глобальной чрезвычайной ситуацией беспрецедентного масштаба, когда 345 млн человек приближаются к голодной смерти. 50 млн из них в 45 странах страдают от недоедания», - отметил Дэвид Бизли.

«В 2023 году нынешний кризис цен на продовольствие может перерасти в кризис доступности продовольствия, если мы не будем действовать», предрек Дэвид Бизли.

Совет Безопасности в ходе заседания сначала сосредоточил свое внимание на вопросе продовольственной безопасности и угрозе голода в Эфиопии, северо-восточной части Нигерии, Южном Судане и Йемене, где около 43 млн человек сталкиваются с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности.

Затем Дэвид Бизли и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс также предупредили о продовольственном кризисе в Сомали. Мартин Гриффитс на первое место в списке стран, подверженных голоду, поставил Афганистан.

Мартин Гриффитс отметил, что повсеместное и растущее отсутствие продовольственной безопасности является результатом прямого и косвенного воздействия конфликтов и насилия, которые приводят к гибели и ранениям мирных жителей.

«Это вынуждает семьи покидать землю, от которой они зависят в плане дохода и продовольствия, приводит к экономическому спаду и росту цен на продукты питания, которые они уже не могут себе позволить», - говорит он.

Ранее сообщалось, что около 250 млн человек сталкиваются с дефицитом воды в Африке.
Фото: news.un.org


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