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3439 казахстанцев выздоровели от коронавируса

19 Февраля 2022 08:15
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3439 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 439 человек выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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По регионам:

в городе Нур-Султане - 276,

в городе Алматы - 625,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 468,

в Актюбинской области - 271,

в Алматинской области - 232,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 27,

в Жамбылской области - 53,

в ЗКО - 556,

в Карагандинской области - 109,

в Костанайской области - 146,

в Кызылординской области - 19,

в Мангистауской области - 26,

в Павлодарской области - 618,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 248 108 человек.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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