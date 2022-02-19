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3439 казахстанцев выздоровели от коронавируса
19 Февраля 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 439 человек выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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По регионам:
в городе Нур-Султане - 276,
в городе Алматы - 625,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 468,
в Актюбинской области - 271,
в Алматинской области - 232,
в Атырауской области - 10,
в ВКО - 27,
в Жамбылской области - 53,
в ЗКО - 556,
в Карагандинской области - 109,
в Костанайской области - 146,
в Кызылординской области - 19,
в Мангистауской области - 26,
в Павлодарской области - 618,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 248 108 человек.
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