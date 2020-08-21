Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

340 заявок на праймериз подали жители Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Августа 2020, 16:15
340 заявок на праймериз подали жители Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев на брифинге рассказал о проведении внутрипартийного праймериза в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

П о его словам, в регионе интерес к праймеризу партии «Nur Otan « очень высок.

«На политическом совещании, прошедшем в августе прошлого года Елбасы, Председатель партии Нурсултан Назарбаев предложил семь направлений партии «Nur Otan». В соответствии с этим, была поставлена задача провести праймериз партии в период с 17 августа по 3 октября 2020 года. Туркестанский областной филиал партии «Nur Otan» подготовился на высоком уровне к организации этой политической конкуренции. С 17 по 28 августа проводится выдвижение и регистрация кандидатов.
В период с 31 августа по 6 сентября проводится агитационная работа, а с 7 сентября по 3 октября вместе с агитационной деятельностью, начнутся дебаты. Завершится праймериз голосованием с 1 по 3 октября», - отметил Б. Даулетулы.

На сегодня областные, районные и городские филиалы партии Туркестанской области проводят тщательную подготовку для достойного проведения праймериз.
«В ходе актуализации базы данных членов партии в области были скорректированы номера телефонов и электронные адреса почти 80 тысяч граждан. Подготовлено 209 мест для голосования и проведения дебатов. По формату голосования: электронный бюллетень на 170 мест, по традиционному бумажному бюллетеню - на 39 мест. На районном, городском уровнях созданы организационные комитеты, счетные комиссии, комиссии партийного контроля. Планируется, что в голосовании примут участие 80720 членов партии «Nur Otan».


В Туркестанской области в первый день праймериза зарегистрировано 38 заявок, во второй день - 46 заявок. Всего на сегодня принято 340 заявлений. Считаю, что эта инициатива партии «Nur Otan» придаст импульс развитию демократического и гражданского общества. Это политическое событие дает огромную возможность гражданам оценить свои способности. Будут отобраны настоящие патриоты, имеющие авторитет, доверие и поддержку людей, которые будут представлены на местном уровне в маслихаты, парламент страны«, - сказал Б. Даулетулы.


Сейчас зарегистрировано 105 кандидатов, остальных еще регистрируют. Из обратившихся 340 кандидатов женщины – 73 (21,5%), молодежь в возрасте до 35 лет – 105 (30,9%). Большая часть претендентов, то есть 24,7%, составляют представители сферы образования и науки. В этой сфере зарегистрировано 84 граждан. Также подали документы 61 представитель сферы предпринимательства, 31 человек, работающие в сельскохозяйственной области.


Туркестанская область   Нур Отан   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая