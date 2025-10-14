11:17, 14 Октябрь 2025 | GMT +5
340 карат блеска: в России нашли один из крупнейших алмазов
В Архангельской области нашли алмаз, который стал крупнейшей находкой на месторождении имени Владимира Гриба, передает агентство Kazinform.
Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.
Это один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России.
— Камень не только впечатляет размером, он исключительного качества и обладает высокой ценностью для рынка, — пишет Цыбульский.
Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.
Ранее сообщалось, что шахтер из Индии во время рабочей смены нашел алмаз весом 19,22 карата.
