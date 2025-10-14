РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:17, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    340 карат блеска: в России нашли один из крупнейших алмазов

    В Архангельской области нашли алмаз, который стал крупнейшей находкой на месторождении имени Владимира Гриба, передает агентство Kazinform. 

    
    Фото: t.me/@Цыбульский

    Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский. 

    Это один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России.

    — Камень не только впечатляет размером, он исключительного качества и обладает высокой ценностью для рынка, — пишет Цыбульский.

    Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.

    Ранее сообщалось, что шахтер из Индии во время рабочей смены нашел алмаз весом 19,22 карата. 

    О проблемах и перспективах бриллиантового рынка Казахстана — читайте здесь

     

    Мировые новости Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
