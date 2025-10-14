340 карат блеска: в России нашли один из крупнейших алмазов

Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.

Это один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России.

— Камень не только впечатляет размером, он исключительного качества и обладает высокой ценностью для рынка, — пишет Цыбульский.

Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов.

Ранее сообщалось, что шахтер из Индии во время рабочей смены нашел алмаз весом 19,22 карата.

