34 случая гибели детей на воде зарегистрировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года зарегистрировано 34 случая гибели детей в неустановленных местах для купания. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на предпринимаемые меры, с начала года зафиксировано 34 случая гибели детей в неустановленных местах для купания, по причине оставление детей без присмотра. Всего с начала года силами МЧС спасено 48 человек, из них 6 детей», - сообщил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков в ходе брифинга в СЦК.

По данным ведомства, в регионах Казахстана определены 469 разрешенных мест для купания, в том числе 118 коммунальных и 275 частных пляжей.

По информации МЧС, в текущем году совместно с центральными и местными исполнительными органами заблаговременно начата работа и проводится комплекс мероприятий по снижению риска возникновения ЧС на водах.

31 марта 2021 года приказом министра по ЧС определены задачи государственным органами и акиматам всех уровней. 28 мая 2021 года проведено заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС по вопросу о подготовке центральных и местных исполнительных органов к проведению купального сезона».

«В регионах вопросы обеспечения безопасности на воде рассмотрены на заседаниях комиссий по ЧС всех уровней. На городских пляжах, оборудуются безопасные детские лягушатники, на которых спасателями, дружинниками по аналогии с прошлыми годами будет проведена работа по обучению детей навыкам плавания в период купального сезона», - отметил Б. Сыздыков.