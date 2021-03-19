34 школы «заминировали» в Алматы: взрывных устройств не обнаружено

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Саперными подразделениями полиции завершен осмотр 34 «заминированных» школ Алматы. Взрывных устройств не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что неизвестный «заминировал» 12 школ Алматы. Позже количество выросло до 34 .

«Только что саперными подразделениями полиции завершен осмотр 34 школ. Взрывных устройств не обнаружено», - сообщила официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек.

В пресс-службе департамента полиции отметили, что на электронную почту 12 общеобразовательных учреждений поступило сообщение, в котором злоумышленник просит перечислить деньги, в противном случае грозится взорвать здания школ. Позже, количество получивших такие сообщения школ, стало 34.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание.