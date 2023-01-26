34 многоэтажных жилых дома ввели в эксплуатацию в Жамбылской области за год

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более ста объектов жилья, социальной сферы, инфраструктуры ввели в эксплуатацию в Жамбылской области в минувшем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления строительства акимата Жамбылской области Ерлан Орынбаев, в регионе в минувшем году велось строительство 68 многоэтажных жилых домов, из которых 34 уже введены в эксплуатацию.

«В 2022 году в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» велось строительство 68 многоэтажных жилых домов на 4 208 квартир, - отметил спикер. - По итогам минувшего года введены в эксплуатацию 34 дома на 2 260 квартир».

По данным ведомства, в 2022 году на территории Жамбылской области велась реализация 249 проектов стоимостью 196 млрд тенге. По итогам года введено в эксплуатацию 113 объектов.

Завершилось строительство 17 объектов здравоохранения, 15 объектов образования, четырех объектов спорта, одного объекта культуры. Данные проекты реализуются в рамках государственных программ «Нұрлы жер», «Развитие регионов», «Ауыл – ел бесігі».

«Стоит отметить, что в прошлом году осуществлена реализация 33 инфраструктурных проектов на территории 20 жилых массивов. По итогам года завершено строительство 27 объектов. В результате 3 198 земельных участков обеспечены необходимой инфраструктурой», - сказал руководитель управления строительства.

По данным управления строительства акимата Жамбылской области, в 2021 году под индивидуальную жилую застройку было выдано 1 500 земельных участков. Гражданам выделяются земельные участки под ИЖС с подготовленной инженерной инфраструктурой. Только в 2022 году более 55 тысяч жамбылцев, из них более 36 тысяч таразцев встали в очередь на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Многие воспользовались возможностью оформить заявку онлайн на сайте egov.kz для регистрации в земельной очереди.

Как сообщалось, на сегодняшний день в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства стоят 111 тысяч жителей города Тараза. Для того чтобы удовлетворить запросы граждан на получение участка под ИЖС, продолжается работа по возврату для госнужд земельных участков, которые расположены на территориях, вошедших в черту города Жамбылского и Байзакского районов.

Численность населения Жамбылской области составляет около 1,2 млн жителей. В Таразе проживает примерно третья часть от общей численности населения региона.