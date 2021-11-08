34 человека заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом от коронавируса вакцинировались 823 797 жителей. За последние сутки заболели всего 34 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в области из первого компонента осталось 81 223 доз, из второго компонента - 149 138 доз. На 8 ноября первым компонентом вакцины привито 823 797 (69%) человек, вторым компонентом привито 746 691 (62%) жителей», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

По состоянию на 8 ноября в области зарегистрировано 56 152 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 41 236.

За последние сутки зарегистрировано 34 случая, из них 33 симптомных и 1 бессимптомный. Из всех выявленных случаев - двое детей до 14 лет.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский-3, Енбекшиказахский-2, Ескельдинский-2, Жамбылский-2, Каратальский-1, Коксуский-3, Панфиловский-10, Сарканский-3, Талгарский-2, Уйгурский-4, Талдыкорган-2.

Напомним, по состоянию на 8 ноября первым компонентом в Казахстане провакцинировано 8 409 883 человек, вторым компонентом - 7 674 577 человек.