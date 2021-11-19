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338 прививочных кабинетов функционируют в школах Алматинской области

19 Ноября 2021 10:49
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338 прививочных кабинетов функционируют в школах Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области на проведение вакцинации против коронавирусной инфекции введено 318 прививочных кабинетов, также задействовано 76 передвижных пунктов вакцинации. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На сегодняшний день количество получивших первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции – 842 433, что составляет 70% соответствующего контингента. Получившие вторую дозу, то есть население, прошедшее полный курс вакцинации – 768 160 человек, что составляет 64% от соответствующего контингента.

В настоящее время в области применяются три вида вакцин: «Спутник V», «QazVac», «Sinopharm Vero Cell».

Кроме того, в Алматинской области с 15 ноября начата работа по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин. Всего в область поступило 46 800 доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодня количество вакцинированного населения составляет 240 человек, в том числе 215 подростков, три беременных и 22 женщины в период лактации.

По области в стенах школ функционируют 338 прививочных кабинетов и 272 прививочных кабинета в медицинских организациях.

Сообщается, что с начала пандемии в области зарегистрировано 56 860 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них с симптомами 42 434.

За последние сутки выявлено 57 случаев КВИ, из них 48 симптомных и девять бессимптомных. Из всех выявленных случаев дети до 14 лет - семь, один случай среди учителей.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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