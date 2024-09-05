336 млрд тенге привлекут для модернизации инженерных сетей в Казахстане в этом году

В Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК рассказали о ходе реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции», направленной на модернизацию инженерной инфраструктуры в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Комитете, в прошлом году в Казахстане запустили программу «Тариф в обмен на инвестиции», согласно которой до 2029-го года предполагается привлечение около 3 трлн тенге инвестиций для модернизации 61,9 тысяч км инженерных сетей. Это позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры на 20% и довести до нормативного состояния.

В 2023 году в рамках этой программы было привлечено 267 млрд тенге инвестиций для ремонта 5,8 тысяч км инженерных сетей. Эти меры позволили снизить износ сетей в среднем на 3,2%.

— В этом году по программе «Тариф в обмен на инвестиции» рассчитывают привлечь 336 млрд тенге инвестиций для модернизации 6,5 тысяч км инженерных сетей. Тогда износ снизится еще на 3%, — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции.

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