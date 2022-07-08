8 Июля 2022 08:37

334 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило данные по количеству заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

За прошедшие сутки выявлено 334 случая заболеваемости коронавирусом. Всего с начала пандемии, по состоянию на 8 июля, в республике коронавирусной инфекцией заболели 1 308 541 человек, пневмонией с признаками КВИ - 89 271.



