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330 кг наркотиков изъяли и 200 тысяч кустов наркорастений уничтожили в Туркестанской области

16 Ноября 2022, 12:39
330 кг наркотиков изъяли и 200 тысяч кустов наркорастений уничтожили в Туркестанской области
16 Ноября 2022, 12:39

330 кг наркотиков изъяли и 200 тысяч кустов наркорастений уничтожили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 330 кг наркотиков изъято, еще 200 тысяч кустов наркорастений уничтожено в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Туркестанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022», которое проводилось в течение 5 месяцев.

За время ОПМ управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции Туркестанской области совместно с городскими и районными подразделениями выявлено 111 наркопреступлений. Из них 8 фактов сбыта и 8 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, 57 наркопосевов и 35 фактов контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота изъято 329,4 кг наркотических средств, более 72 тонн прекурсоров (серная и соляная кислоты), 518 психотропных препаратов.

За время проведения мероприятия ликвидировано более 200 тысяч кустов наркосодержащих растений. Во время воздушного облета территории на вертолете Национальной гвардии с была проведена воздушная разведка в районах возможных мест посева наркосодержащих растений. Выявлено 7 наркопосевов и задержано 6 подозреваемых.

В рамках ОПМ «Карасора-2022» по фактам, связанных с наркотиками, задержаны 202 подозреваемых. Сотрудники полиции совместно с представителями других ведомств организовали 94 профилактических мероприятия против наркомании. В них приняли участие свыше 35 тысяч школьников и студентов.


Фото:polisia.kz

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