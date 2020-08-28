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33 семьи получили ключи от новых квартир в Атырау
28 Августа 2020 13:46
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау накануне Дня Конституции 33 семьи получили ключи от новых квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
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«Квартиры предоставлены в одном из 9-этажных жилых домов в микрорайоне Нурсая. Большинство новоселов - это многодетные матери, ожидавшие жилья с 2013 года. Это квартиры, построенные по программе «Нурлы жер». С начала года число новоселов, получивших жилье по этой программе, достигло 257 семей», - сообщил заведующий городским жилищным сектором ЖКХ Рафхат Жолдиев.
Он проинформировал, что до конца года, помимо граждан, состоящих в очереди на жилье, планируется переселить семьи из аварийных общежитий.
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