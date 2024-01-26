33 многоэтажки построят в Костанае в этом году

В Костанае отмечен рост строительства коммерческого жилья. Как заявили в городском отделе архитектуры и градостроительства, это связано с потребностью людей в собственных квадратных метрах, удовлетворить возможность которых не представляется реальным за счет бюджета, передает корреспондент агентства Kazinform.

Причинами в ведомстве назвали ограниченность бюджетного финансирования и ежегодный рост себестоимости.

- За 2023 год на территории города введено в эксплуатацию 332 551 квадратный метр жилья (план выполнен на 113 %), в том числе за счет бюджетных средств – 37 407 м2, за счет других источников (коммерческие многоэтажные жилые дома ) – 258 983 квадратных метров ( в совокупности это составило 30 многоэтажных домов). В 2024 году на территории Костаная планируется построить 33 многоэтажки за счет коммерческих застройщиков, - сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Костаная Гулсара Курмангалиева.

Снижение планов по вводу коммерческого жилья в сравнении с 2023 годом связано с угрозой точечной застройки: свободные площадки в черте города (в том числе в новых микрорайонах) практически все освоены.

- На сегодня в Костанае разработано 17 проектов детальной планировки и 4 проекта застройки на общей площади 2 123 га, (из которых 7 разработаны частными застройщиками). В разработке находятся 3 ПДП и 1 проект застройки на площади 146 га (3 из которых разрабатываются частными застройщиками. В границах этих разработанных ПДП и проектов застройки предусмотрено строительство 523 МЖД, из которых на сегодня введены в эксплуатацию 156 домов, возможно строительство 367 домов, где частные застройщики вправе реализовывать проекты. При этом, на основе гражданско-правовых сделок, выкупив необходимые земельные участки, - подчеркнули в ведомстве.

Гулсара Курмангалиева напомнила, что при разработке ПДП теперь учитывается наличие единого архитектурного стиля.