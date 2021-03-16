33 человека спасли из снежного заноса на дороге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области из-за обильных осадков в виде дождя и снега были перекрыты дороги областного значения. В Созакском районе, вблизи населенного пункта Кумкент, на 45 км трассы областного значения «Созак–Тараз» из-за гололеда пассажирский автобус «YUTONG» выехал на обочину дороги. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного 101, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Прибыв на место происшествия, 15 сотрудников и техника ДЧС Туркестанской области отбуксировали автобус на расчищенный участок дороги. В автобусе находились 29 человек, в том числе 1 ребенок. Во время вывоза пассажиров в село Шолаккорган сотрудники ДЧС по дороге спасли еще четверых, в том числе беременную женщину и одного ребенка, оказавшихся в снежном заносе в селе Кумкент.

По данным областного ДЧС, 14 марта все спасенные 33 человека были доставлены в село Шолаккорган. Пострадавших и раненых нет.