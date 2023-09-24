33 человека погибли при пожаре на складе бензина в Бенине

По меньшей мере 33 человека погибли и еще трое получили серьезные травмы в результате пожара на складе контрабандного бензина, произошедшего в субботу в Семе-Краке, городе на границе с Нигерией в департаменте Уэме на юго-востоке Бенина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Начальник местной пожарной бригады Даллис Ауангбеньон сообщил, что пожар, вспыхнувший на бензохранилище недалеко от ананасового рынка Семе-Краке, также охватил дома и автомобили, припаркованные рядом с местом происшествия.

В Бенин контрабандный бензин поступает из его восточного соседа Нигерии, крупной нефтедобывающей страны, где цены на топливо ниже.

Тысячи литров бензина, которые продаются на улицах городов Бенина, обычно поступают со станций, расположенных вдоль границы с Нигерией.

Торговля, приносящая огромные прибыли, также сопряжена с серьезными рисками, учитывая опасные условия хранения бензина. В результате часто возникают пожары, приводящие к большим жертвам.