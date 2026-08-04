33 человека погибли на воде с начала купального сезона в Акмолинской области

По словам спикера, с начала купального сезона на водоемах области погибли уже 33 человека, среди них восемь детей.

— Только за минувшие выходные — то есть за два дня — утонули шесть человек, среди которых и двое детей. В большинстве случаев люди тонут в запрещенных, не оборудованных для купания местах. Взрослые часто находятся в состоянии алкогольного опьянения, а дети — без присмотра родителей. В ряде случаев родители даже не знали, что дети находились возле воды. Помимо фактов утопления, есть несчастные случаи, когда человек ударился головой, человеку просто стало плохо в воде, даже на мелководье он может упасть и захлебнуться, — отметил Ерсаин Койшибаев.

Часто, по словам спикера, люди купаются в запрещенных местах, потому как рядом нет разрешенных.

— В области у нас 20 районов, но при этом только 16 официально разрешенных пляжей. Всего на территории области порядка 800 природных водоемов, не считая искусственных водоемов и котлованов. Из них мы проверили, согласно заявкам, 108 пляжей, из них признаны пригодными для купания 86, но согласно приказу МИО, у нас на сегодня есть всего лишь 16 оборудованных разрешенных для купания пляжей, — подчеркнул Ерсаин Койшибаев.

Примером может стать озеро Копа в Кокшетау, которое, как заметил спасатель, не оборудовано соответствующим образом: нет буйков, общественных спасателей и средств спасения.

— На озере Копе по факту нельзя купаться — везде установлены знаки «Купаться запрещено», и в теории мы бы могли ежедневно привлекать к административной ответственности отдыхающих по ст. 412 КоАП РК за нарушение правил безопасности при нахождении на водных акваториях, но мы это не делаем, потому что здесь ежедневно купается свыше 1000 человек, особенно в выходные дни. И если всех привлекать, будет общественный резонанс, поэтому мы усилили профилактические мероприятия, — добавил Ерсаин Койшибаев.

Спасатели дежурят в две смены на воде, но чисто физически не могут охватить всю береговую линию озера Копы. С начала лета здесь уже утонули два мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что пляж на озере Копа пока не имеет санитарно-эпидемиологического заключения.