РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:48, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    329 человек обратились или поступили в травмпункты Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау с 17 февраля, когда в регионе выпал первый снег и по 25 февраля в травматологический пункт областной больницы обратились или были доставлены 329 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, из поступивших в травмпункт 329 человек -19 пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий. Остальные от аномальных для региона морозов и гололеда: 7 человек получили обморожение и были после оказания помощи отпущены домой на амбулаторное лечение, 17 человек помещены в стационар отделения травматологии областной больницы с вывихами и переломами, 54 человека будут находиться дома под наблюдением медиков. У остальных повреждения незначительные.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Погода
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!