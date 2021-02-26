329 человек обратились или поступили в травмпункты Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау с 17 февраля, когда в регионе выпал первый снег и по 25 февраля в травматологический пункт областной больницы обратились или были доставлены 329 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, из поступивших в травмпункт 329 человек -19 пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий. Остальные от аномальных для региона морозов и гололеда: 7 человек получили обморожение и были после оказания помощи отпущены домой на амбулаторное лечение, 17 человек помещены в стационар отделения травматологии областной больницы с вывихами и переломами, 54 человека будут находиться дома под наблюдением медиков. У остальных повреждения незначительные.



