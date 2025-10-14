РУ
    12:10, 14 Октябрь 2025

    328 упаковок: изъята крупная партия психотропных таблеток в Караганде

    В Караганде полиция задержала 40-летнего жителя Астаны, подозреваемого в незаконной перевозке крупной партии наркосодержащих и психотропных лекарственных средств, передает агентство Kazinform.

    психотропные
    Фото: Polisia.kz

    При задержании в машине мужчины нашли 82 упаковки препарата «Тропикамид», 6 упаковок «Прегабин Рихтер 30» и 240 упаковок «Мидакс». Все препараты изъяты и направлены на экспертизу.

    Начато уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и поиску возможных сообщников задержанного. Следствие выясняет каналы приобретения и распространения изъятых препаратов.

    Ранее полиция пресекла канал доставки психотропных веществ в Алматы и изъяла 300 таблеток сильнодействующего препарата. 

