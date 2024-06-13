326,7 млрд тенге планируют привлечь на ремонт ТЭЦ в Казахстане

В Казахстане в соответствии с утвержденным графиком на 2024 год на электрических станциях запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. Ремонтные работы ведутся на всех ТЭЦ страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

- Всего в текущем году планируется привлечь на электростанции финансирование в объеме 326,7 млрд тенге, - отметили в ведомстве.

На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 3-х энергоблоках, 24-х котлах и 11-и турбинах.

Завершен ремонт на 1 энергоблоке, 4-х котлах, 7-и турбинах.

При этом ремонт котла №7 на ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК» начнется с 1 июля. На ТЭЦ-2 АО «Qarmet» начало ремонта котла №2 запланировано с 25 июня. Указанные переносы связаны с необходимость укомплектования требуемыми запасными частями и оборудованием.

В ТОО «Согринской ТЭЦ» г. Усть-Каменогорск ремонт турбины №1 начнется после завершения ремонта турбины №2 с 20 июня. Это связано с выявлением дополнительного объема работ на турбине № 2.

Ремонт энергоболока №2 на ТЭС ТОО «MAЭК» и котла №3 в ТОО «Степногорская ТЭЦ» уже завершен.

Для контроля хода ремонтных работ на еженедельной основе электростанции посещают представители территориальных департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, а также руководство Министерства энергетики.