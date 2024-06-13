РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:30, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    326,7 млрд тенге планируют привлечь на ремонт ТЭЦ в Казахстане

    ремонт на ТЭЦ
    Фото: пресс-служба Министерства энергетики РК

    В Казахстане в  соответствии с утвержденным графиком на 2024 год на электрических станциях  запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. Ремонтные работы ведутся на всех ТЭЦ страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    - Всего в текущем году планируется привлечь на электростанции финансирование в объеме 326,7 млрд тенге, - отметили в ведомстве.

    На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 3-х энергоблоках, 24-х котлах и 11-и турбинах.

    Завершен ремонт на 1 энергоблоке, 4-х котлах, 7-и турбинах.

    При этом ремонт котла №7 на ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК» начнется с 1 июля. На ТЭЦ-2 АО «Qarmet» начало ремонта котла №2 запланировано с 25 июня. Указанные переносы связаны с необходимость укомплектования требуемыми запасными частями и оборудованием.

    В ТОО «Согринской ТЭЦ» г. Усть-Каменогорск ремонт турбины №1 начнется после завершения ремонта турбины №2 с 20 июня. Это связано с выявлением дополнительного объема работ на турбине № 2.

    Ремонт энергоболока №2 на ТЭС ТОО «MAЭК» и котла №3 в ТОО «Степногорская ТЭЦ» уже завершен.

    Для контроля хода ремонтных работ на еженедельной основе электростанции посещают представители территориальных департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, а также руководство Министерства энергетики.

     

    Теги:
    Ремонт Правительство РК Минэнерго РК ТЭЦ Энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!