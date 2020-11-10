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326 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

10 Ноября 2020 08:16
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326 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов

город Нур-Султан - 62

Акмолинская область - 67

Актюбинская область - 15

Алматинская область - 8

Атырауская область - 4

Восточно-Казахстанская область - 78

Жамбылская область - 13

Западно-Казахстанская область - 2

Карагандинская область - 14

Костанайская область - 3

Кызылординская область - 11

Павлодарская область - 49

Итого выздоровевших в Казахстане - 108169.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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