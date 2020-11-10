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326 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
10 Ноября 2020 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов
город Нур-Султан - 62
Акмолинская область - 67
Актюбинская область - 15
Алматинская область - 8
Атырауская область - 4
Восточно-Казахстанская область - 78
Жамбылская область - 13
Западно-Казахстанская область - 2
Карагандинская область - 14
Костанайская область - 3
Кызылординская область - 11
Павлодарская область - 49
Итого выздоровевших в Казахстане - 108169.
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