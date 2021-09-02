322 проекта на семь млрд тенге реализовано в Алматы по проекту «Бюджет участия»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на заседании актива мегаполиса сообщил о мерах по реализации поручений Послания Президента в части увеличения доли проекта «Бюджет участия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Послании народу Казахстана Глава государства поручил увеличить долю «народного участия» в бюджете на благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство в 10 раз.

По данным Б. Сагинтаева, проект «Бюджет участия» реализуется в Алматы уже второй год, с 23 августа начат прием заявок на третий год реализации проектов.

За два года реализовано 322 проекта (2020 год – 49 проектов, 2021 год – 273 проекта) на сумму 7,3 млрд тенге по благоустройству парков, скверов, дворов, а также освещению и ремонту территорий общественных пространств.

Доля бюджета по данному проекту составляет 5%, что в 10 раз больше установленного минимального объема. Как известно, минимальный объем не ниже 0,5% от годового бюджета по функциональной группе «жилищно-коммунальное хозяйство». А по двум районам – Алатаускому и Наурызбайскому – доля бюджета в 15 раз превышает минимальный порог.

«В дальнейшем в рамках проекта «Бюджет участия» планируем не только увеличение финансирования, в частности для окраин города, но и дальнейшее совершенствование процедур отбора проектов. Сбор предложений от жителей планируется осуществлять в течение всего года», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.