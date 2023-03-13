320 тысяч квадратов жилья построят в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 320 тысяч квадратных метров жилья в этом году построят в Жетысуской области. Основную часть возведут по госпрограммам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

На реализацию проекта предусмотрено свыше 8 млрд тенге. Большее количество высоток построят в Талдыкоргане.

Вместе с тем усиленными темпами принялись за стройку в Панфиловском районе. Два многоэтажных дома по 60 квартир начали возводить в конце прошлого года. По словам специалистов, их проектировали с учетом всех современных требований. Здесь будет паркинг, детские и спортивные площадки, а территорию засадят лиственными и хвойными деревьями.

«На сегодняшний день первое пятно – мы почти кладку закончили, второе пятно – два этажа монолита закончили, остаются три этажа. Дальше уже начнется кладка, отделка. Думаем, в августе закончить», - говорит Ерлан Карсакбаев, прораб строительной компании.

По словам руководства города, многоэтажное жилье в Жаркенте не возводили уже больше 15 лет. Эти две пятиэтажки положат начало новому современному микрорайону в райцентре.

«Мы подготовили землю еще под один микрорайон. Уже выделено около 200 гектаров под участки, их выдадут очередникам под ИЖС. Здесь будет вся необходимая инфраструктура, в том числе социальные и коммерческие объекты», - сообщил аким города Жаркента Айдар Исаев.

Строить дома в приграничных населенных пунктах быстро и качественно – задача актуальная, по словам руководства района. С открытием МЦПС «Хоргос» и расширением сети производств на территории Сухого порта появятся новые рабочие места. Нужно будет и жилье. Уже сейчас в очереди на квартиры в Панфиловском районе стоят больше четырех тысяч человек.

«Возле городка Нуркент строится шесть домов, уже четыре дома сданы, два дома – на стадии сдачи. Это примерно 400 квартир. В Жаркенте самом планируется до 400 квартир тоже построить. Как раз в этом районе мы собираемся выдавать 226 участков под ИЖС и в верхней части города. В этом году в Жетысуской области планируют ввести в эксплуатацию 320 тысяч квадратных метров жилья. На это предусмотрено больше 8 млрд тенге бюджетных средств», - сообщил замакима Панфиловского района Толеухан Керимбеков.