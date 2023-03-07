32 участка республиканских трасс закрыли в пяти регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пяти регионах страны из-за непогоды закрыты 32 участка республиканских трасс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

На автодорогах республиканского значения производятся масштабные работы по уборке снега и борьбе с гололедом.

Ограничения действуют в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Так, в связи с ухудшением погодных условий (гололед, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

Акмолинской области:

«Астана-Петропавловск», км 18-295, участок Астана-Кокшетау,

«Щучинск-Зеренда», км 0-77, участок Щучинск-Зеренда,

«Кокшетау-Рузаевка», км 0-61 участок Кокшетау- граница СКО,

«Кокшетау-Омск,» км 2-50, Кокшетау - граница СКО,

«Астана-Петропавловск», км 304-341, уч асток Кокшетау-гр аница СКО ,

«Жаксы-Есиль-Бузулук», км. 0-64, уч асток Жаксы - Есиль ,

«Екатеринбург-Алматы», км 856-917, уч асток гр аница Северо-Казахстанской обл асти - Жаксы ,

«Екатеринбург-Алматы», км 917-1003, уч асток Жаксы-Атбасар.

ВКО:

«Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи», км 6-166, участок Ушановское - Алтай.

Костанайской области:

«Екатеринбург-Алматы», км 686-729, уч асток Сарыколь- граница СКО ,

«Екатеринбург-Алматы», км 555-686, уч асток Тобыл- Сарыколь ,

«Костанай-Аулиеколь-Сурган», км 7-108, уч асток Тобыл- Аулиеколь ,

«Мамлютка - Костанай», км 180-250, уч асток гр аница СКО-Узынколь.

СКО:

«Астана-Петропавловск» км 341-367, уч асток гр аница Акмолинской области -с ело Келлеровка ,

«Астана-Петропавловск», км 367-473, уч асток Келлеровка-Бесколь ,

«Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы- Рощинское», км 0-228, уч асток Булаев о -Рощинское,

«Рощинское-Корнеевка-Волошинка», км. 0-87, уч асток Рощинское- Волошинки ,

«Волошинка- Сергеевка-Тимирязево», км 0-119, уч асток Волошинка- Тимирязево ,

«Тимирязево-Сарыколь- граница Костанайской области» , км 0-32, уч асток Тимирязево- г раница

Костанайской области ,

«Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы- Рощинское», км 0-228, у часток . Булаева-Рощинское,

«Жезказган-Петропавловск», км 706-946, уч асток Новоишимское- Бесколь ,

Линия 25 «Челябинск- Новосибирск», км 465-655, уч асток гр аница РФ-гр аница РФ ,

«Мамлютка - Костанай», км 0-180, уч асток Мамлютка-гр аница Костанайской о бласти ,

«Петропавловск-Соколовка-гр аница РФ» , км 11-73, уч асток Петропавловск-Соколовка ,

«Кокшетау-Омск», км 84-280, уч асток Чкалов о - граница РФ ,

«Кокшетау-Омск», км 50-84, гр аница Акмолинской области- село Чкалово ,

«Подъезд к мемориальному комплексу Карасай- батыра» , км 0-24, уч асток Саумауколь - до мемориального комплекса Карасай - батыра ,

«Екатеринбург-Алматы», км 729-835, уч асток гр аница Костанайской обл асти - Чистополье ,

«Жезказган-Петропавловск», км 595-706, уч асток гр аница Акмолинской обл асти - Новоишимка ,

«Екатеринбург-Алматы», км 835-856, уч асток Чистополье - гр аница Акмолинской обл асти ,

«Петерфельд-Архангельское-Новокаменка-А-16», км 0-31, уч асток Петерфельд- Новокаменка ,

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (ветер, метель, гололед) введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 776-965, участок Актобе (АЗС Экойл) - Карабутак.