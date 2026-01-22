РУ
    32 тысячи ДТП за год: в Мажилисе потребовали ужесточить контроль за строительством дорог

    В прошлом году за ненадлежащее содержание дорожного покрытия к ответственности были привлечены 7,4 тыс. должностных и юридических лиц. Об этом сообщил депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжан, направивший депутатский запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову, передает корреспондент агентства Kazinform.

    депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжан
    Фото: Мажилис

    — Дороги — это кровеносная система Казахстана. Когда по сосудам свободно циркулирует кровь, организм функционирует без сбоев. Точно так же и экономика развивается, межрегиональные связи укрепляются, а безопасность граждан обеспечивается только при условии бесперебойной и качественной работы дорожной системы страны. В народе есть глубокая по смыслу пословица: «Тяготы дороги знает тот, кто по ней ходил». Сегодня истинный смысл этих слов ежедневно ощущают и простые граждане, выезжающие в путь, и предприниматели, занимающиеся грузоперевозками, и жители, передвигающиеся между селом и городом. В этом контексте состояние транспортной инфраструктуры — это не только отраслевая проблема, но и показатель национальной безопасности и социальной стабильности, — заявил депутат на пленарном заседании палаты.

    По его словам, на ряде автодорог республиканского значения узость проезжей части, встречное движение транспортных средств, чрезмерно высокая интенсивность трафика, а также несоответствие дорожной инфраструктуры современным требованиям напрямую способствуют росту дорожно-транспортных происшествий.

    — Согласно официальным данным Министерства внутренних дел, в 2025 году на дорогах республики зарегистрировано более 32 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками полиции выявлено свыше 14 млн нарушений правил дорожного движения. В их числе преобладают превышение скорости, непристёгнутые ремни безопасности и использование мобильных телефонов во время управления транспортным средством. Кроме того, органами полиции проведено более 41 тысячи проверок дорог, в ходе которых выявлено около 90 тысяч недостатков дорожной инфраструктуры. За ненадлежащее содержание дорожного покрытия к ответственности привлечены 7,4 тысячи должностных и юридических лиц. Эти данные свидетельствуют о недостаточности государственного контроля за качеством дорог, а в ряде случаев — о формальном подходе подрядчиков и ответственных органов к своим обязанностям, — отметил он.

    Жанарбек Ашимжан также сообщил, что внедрение системы контроля средней скорости на автодорогах республиканского значения уже даёт положительные результаты. На участках, где действует данная система, значительно сократилось количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Этот опыт доказал, что инженерные и цифровые решения играют ключевую роль в повышении безопасности дорожного движения.

    — Особо отмеченные Главой государства проекты, такие как автодороги Кызылорда — Жезказган, Караганда — Жезказган, Бейнеу — Сексеуил, Кульсары — Актобе — Хромтау, международный коридор «Западный Китай — Западная Европа», а также объездная дорога вблизи Сарыагаша, — это не просто дорожное строительство, а стратегические объекты, усиливающие транзитный потенциал страны. Однако в случае их некачественного строительства, несвоевременного завершения или неэффективного использования это приведёт к нецелевому расходованию бюджетных средств и создаст прямую угрозу жизни граждан. В связи с этим мы считаем крайне актуальным кардинальное усиление контроля со стороны Правительства за строительством и модернизацией автодорог, а также закрепление чёткой и персональной ответственности государственных органов и подрядных организаций, — заявил депутат.

    Он отметил необходимость принятия следующих мер:

    — применение жёстких санкций при нарушении сроков и требований к качеству: наложение штрафов, отстранение от государственного заказа, введение лицензионных ограничений;
    — обеспечение эффективного использования бюджетных средств: ведение прозрачного учёта расходов по каждому проекту, выявление избыточных затрат;
    — обеспечение прозрачности строительных тендеров: предотвращение фаворитизма и коррупционных рисков;
    — усиление инфраструктуры дорожной безопасности: оснащение дорожных знаков, освещения, пешеходных переходов и аварийно-опасных участков в соответствии с международными стандартами.

    — Мы убеждены, что эти меры не только защитят жизнь и безопасность граждан, но и придадут реальный импульс превращению Казахстана в ведущий транспортно-логистический хаб Центральной Азии, — сказал он.

    Ранее стало известно, что мобильная связь появится на автодорогах Казахстана.

    Адиль Саптаев
