32 семьи Сайрама получили жилье

Радость новоселов разделил аким области Нуралхан Кушеров. Он вручил ключи от арендных квартир семьям, состоящим в очереди на получение жилья.

- Сегодня мы присутствуем на одном из важных социальных проектов – сдаче арендного жилья. Это результат мер, предпринимаемых для повышения благосостояния сельчан. Согласно поручению Главы государства, обеспечение жильем граждан является одним из приоритетных стратегических направлений. В нашей области высокий спрос на жилье. В целях поэтапного решения этой проблемы государство принимает конкретные меры. В период с 2018 по 2024 годы в области жильем были обеспечены 7700 семей, в том числе в Сайрамском районе 159 семей. А сегодня квартиры получили еще 32 семьи. Желаю вам комфортной жизни в новых условиях! - сказал Нуралхан Кушеров и вместе с участниками мероприятия осмотрел квартиры.

Фото: акимат Туркестанской области

Жилища предоставлены многодетным и неполным семьям, гражданам с инвалидностью и детям-сиротам.

Шесть двухэтажных жилых домов занимают 1,1 гектара. Из них 20 квартир – это однокомнатные, 40 – двухкомнатные и 20 - трехкомнатные. Строительство объекта было начато частным инвестором в 2024 году в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы и сдано в эксплуатацию в этом году.

В очереди на получение жилья зарегистрировано 69 тысяч жителей региона, из них 6% (4251 человек) - это жители Сайрамского района. В целях решения жилищных вопросов в Сайрамском районе планируется приобрести двухэтажный 96-квартирный жилой дом для жителей Аксукента и Акбастау.

В Туркестанской области реализуются масштабные проекты по обеспечению жильем населения. В результате системной работы в областном центре и районах строятся жилые дома и предоставляются гражданам, состоящим в очереди на жилье.



