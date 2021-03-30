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    13:08, 30 Март 2021 | GMT +6

    32 пациента с коронавирусом в крайне тяжелом состоянии - глава горздрава Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал о ситуации с коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что за 29 марта в городе зарегистрировано 545 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 468 случаев с симптомами и 77 без симптомов.

    «Итого в инфекционных стационарах (5 тысяч коек) физически находятся 2 696 человек, из них 32 в крайне тяжелом состоянии, 302 в тяжелом, 2 362 в средней степени тяжести. В реанимационных отделениях всего 135 пациентов, свободных коек 285. На ИВЛ – 8, на неинвазивной ИВЛ – 55, High flow занято 42 аппарата. За сутки поступило 262 человека, выписано 317, выздоровели 210, летальных случаев нет», - сказал он.

    По его словам, с начала пандемии, до 30 марта в городе зарегистрировано 33 557 случаев коронавирусной инфекции, из них 22 656 случаев с симптомами и 10 901 - без симптомов. Вылечившиеся – 26 820 (+210 за минувшие сутки). Умерших – 452. Случаев пневмонии с 1 августа 2020 года – 1 666.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Общество Алматы
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