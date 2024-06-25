В Отбасы банке описали портрет первых заемщиков по программе «Отау», передает корреспондент агентства Kazinform.

В целом, по программе уже выдано 300 кредитов. Первые 230 кредитов получили казахстанцы, купившие жилье на первичном рынке. Новоселье готовятся отметить жители Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской областей.

Еще 70 участников программы «Отау» жилье приобрели на вторичном рынке в моногородах и сельских населенных пунктах. Самый молодой заемщик по программе «Отау» — 22 летний житель Костаная Данил Кернус.

— Будучи студентом, он переехал из села Карасуского района Костанайской области в город. Параллельно вместе с родителями копил деньги на депозите в Отбасы банке для будущей покупки жилья. Срок депозита и накопленные сбережения помогли молодому казахстанцу стать участнику программы «Отау» и купить новую квартиру в Костанае, — рассказали в Отбасы банке.

По данным банка, в большинстве случаев заемщиком по программе «Отау» является 32-летний казахстанец, который имеет семью и воспитывает детей.

Также сообщается, что у участников программы «Отау» до 12 июля 2024 года есть время для подачи кредитной заявки. Если участник программы получит положительное одобрение по займу, то у него есть 6 месяцев, чтобы подыскать и купить себе жилье.

В Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах купить можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК, либо с использованием инструмента страхования. Во всех остальных населенных пунктах купить можно любое жилье.

Первичное жилье участник программы выбирает на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). Эта опция призвана не допустить искусственного роста цен на жилье на фоне старта новой жилищной программы.

Сейчас на портале размещено 320 объектов на 9 169 квартир, из них 939 квартир забронированы. Клиенты банка проходят этап оформления займа и покупки квартиры. Максимальная сумма займа в Алматы и Астане — до 30 млн тенге, в остальных регионах — до 18 млн тенге.

Условия займа программы «Отау»: