РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:47, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    32 гражданина Республики Узбекистан незаконно занимались строительством в Таразе

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги по соблюдению миграционного законодательства на территории областного центра подвели в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники отдела миграционной службы управления полиции Тараза в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» в массиве Дальняя Карасу выявили 32 гражданина Республики Узбекистан.

    «Эти граждане незаконно работали на территории Жамбылской области, - пояснили в ведомстве. - Они строили здание в этом районе. По факту оформлен административный протокол по статье 517 части 5 Кодекса РК об административных правонарушениях. Дело было направлено в суд. Решением суда граждан Узбекистана выдворили из Казахстана».

    «Цель оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» – пресечение каналов незаконной миграции, выявление иностранцев, занимающихся незаконной трудовой деятельностью, выявление фактов незаконного пересечения границы, их организаторов, а также неоднократного нарушения правил использования иностранной силы», - сказал начальник отдела миграционной службы Совет Кенжебаев.

    В пресс-службе департамента полиции региона также отметили, что к ответственности привлекают не только иностранных граждан, задержавшихся по тем или иным причинам на территории нашей страны, но и граждан Казахстана, которые принимают у себя иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.

    «За нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечено 45 граждан Республики Казахстан, принимающих иностранцев», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Жамбылская область Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!