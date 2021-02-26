32 гражданина Республики Узбекистан незаконно занимались строительством в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги по соблюдению миграционного законодательства на территории областного центра подвели в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники отдела миграционной службы управления полиции Тараза в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» в массиве Дальняя Карасу выявили 32 гражданина Республики Узбекистан.

«Эти граждане незаконно работали на территории Жамбылской области, - пояснили в ведомстве. - Они строили здание в этом районе. По факту оформлен административный протокол по статье 517 части 5 Кодекса РК об административных правонарушениях. Дело было направлено в суд. Решением суда граждан Узбекистана выдворили из Казахстана».

«Цель оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» – пресечение каналов незаконной миграции, выявление иностранцев, занимающихся незаконной трудовой деятельностью, выявление фактов незаконного пересечения границы, их организаторов, а также неоднократного нарушения правил использования иностранной силы», - сказал начальник отдела миграционной службы Совет Кенжебаев.

В пресс-службе департамента полиции региона также отметили, что к ответственности привлекают не только иностранных граждан, задержавшихся по тем или иным причинам на территории нашей страны, но и граждан Казахстана, которые принимают у себя иностранцев, нарушающих миграционное законодательство.

«За нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечено 45 граждан Республики Казахстан, принимающих иностранцев», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.