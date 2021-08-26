32 человека пострадали при взрывах в Жамбылской области
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городскую больницу №1 горда Тараза с различными ранениями поступило 32 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
Как сообщалось, в 19:10 часов поступило сообщение о том, что произошло возгорание склада боеприпасов в/ч №28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны РК расположенный в селе Кайнар Байзакского района.
Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии менее одного километра. Началась эвакуация населения.
Горит склад боеприпасов размером 41 на 17. Имеется информация о двух больших взрывах и одном пострадавшем сотруднике ДЧС области (данные сотрудника уточняются).
По сигналу тревога поднят весь личный состав ДП области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек.
На место происшествия направлены сотрудники бригады скорой медицинской помощи 15 расчетов. Сотрудников ДЧС - 15 расчетов.
Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.
Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром.
Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.
С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.
Создан оперативный Штаб в Байзакском районе во главе с акимом области Б.Сапарбаевым.
Перекрыты автодороги «Алматы-Тараз» 3-мя экипажа ДПС области, «Тараз-Алматы» 5-ю экипажами.
В городскую больницу №1 г.Тараза с различными ранениями поступило 32 человека (анкетные данные уточняются).
Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.
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